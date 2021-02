Por pandemia derrama económica por turismo en Oaxaca disminuyó 43 por ciento: SECTUR

-La realización de la Guelaguetza se está analizando, será el Consejo de Salubridad quien tome la última palabra, afirmó Rivera Castellanos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La pandemia por Covid provocó que la derrama económica en el sector turístico de la entidad disminuyera un 43 por ciento en el 2020, esto en relación a los ingresos que se obtuvieron en el 2019 cuando no había pandemia, así lo dio a conocer el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos.



Al término de su comparecencia ante la Comisión de Turismo del Congreso de Oaxaca, Rivera Castellanos comentó que en 2019 la derrama económica fue de poco más de 8 mil 500 millones de pesos, es decir que el déficit fue de más de 3 mil 600 millones de pesos en comparación con 2019.



Agregó que lo que más le preocupa no es la reactivación económica, sino la recuperación de empleos, pues tan solo el sector hotelero genera 12 mil 500 empleos directos, aunado a los sectores restaurantero y de servicios turísticos, la cifra llegaría a más de 46 mil 500 empleos directos, sin tomar en cuenta los indirectos.



Asimismo indicó que esta pérdida tiene un impacto negativo y señaló que sector turístico será el último en recuperarse, esto con relación a los demás sectores que integran la cadena económica, además mencionó que hasta que no se haya vacunado a toda la población, no se podrán realizar eventos masivos.



En lo que se refiere a la Guelaguetza 2021, el titular de la Secretaría de Turismo dijo que el Consejo de Salubridad y otras instancias está valorando si se lleva a cabo o no, aclaró que la última decisión la tendrá el Consejo de Salubridad, en tanto dijo que continúa abierta la convocatoria para la nueva imagen y que el plazo vence el próximo 19 de febrero.

