Hay servicios que se cobran, aclara Presidenta de Cruz Roja Tuxtepec

-El recurso se utiliza para insumos y mantenimiento de la institución



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Cruz Roja, Margarita Ahuja Sánchez aclaró que hay servicios que se cobran y otros más que son gratuitos, esto lo hace tras comentario negativos hacia la Benemérita Institución cuando cobran por algunos servicios o cuando realizan las colectas.



Explicó que hay servicios como cuando le da un ataque a una persona, hay un desmayado, una fractura o servicios similares a los que acude la ambulancia y éstos son gratuitos.



Pero agregó que hay servicios como traslados foráneos o cuando llevan a un enfermo a un servicio de hemodiálisis o trasladarlo dentro del municipio, que sí se cobran “porque hay que pagar la gasolina, el oxigeno y darle mantenimiento a las unidades”, agregó que es triste que la gente que ha requerido de un servicio de esta institución no informe como se trabaja, ya que esto les ha traído muchas críticas.



Agregó que tienen gastos que cubrir como la luz, el agua, teléfono, así como el pago al personal de servicio, como la lavandería, la contabilidad y que esto se hace con el dinero que recaban por los servicios, pero además con las rifas, ventas y bailes que hacen “en esta ocasión quiero recalcar que nosotros ayudamos a salvar vidas, no somos un negocio familiar, no somos una institución para lucrar” reiteró.



Agradeció a aquellos que donaron tras solicitarles el apoyo, ya que no hubo colecta durante el año pasado, y con el recurso explicó que utilizaron para pagar insumos de las ambulancias, así como para pagar la reparación de una ambulancia que tenían en el taller.



Durante el 2020 por la pandemia no se realizó la colecta anual en la Cruz Roja, y esto provocó que disminuyeran algunos servicios en la institución pero siguen con otros más que sirven para solventar los gastos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario