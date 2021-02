En Chiltepec, casos de Covid son estables pese a segunda ola de contagios en la entidad: Edil

-Reconoció que 2020 fue difícil, pero la misma sociedad ha entendido el riesgo de no aplicar las medidas sanitarias, es por ello que en lo que va del año, se han registrado algunas incidencia pero sin ningún deceso

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- Pese a los registros de incidencias por covid-19, en el municipio de Chiltepec, el presidente municipal de ese lugar, mencionó que a diferencia de meses atrás, hoy en día, la ciudadanía sabe como enfrentar esta enfermedad, lo que ha generado mayor estabilidad para sobrellevar los contagios.

Reconoció, que el 2020 fue un año difícil para Chiltepec y en toda la cuenca, por la cantidad de contagios y decesos que hubo a mediados del año, sin embargo, explicó que en lo que va de este nuevo año, solo se han registrado algunos contagios más no decesos, y esto se basa en que la misma sociedad ha entendido el riesgo de no aplicar las medidas sanitarias, siendo que en ese tiempo no se entendía él poder de una enfermedad que para todos era desconocido y por tal fueron víctimas de las consecuencias y la falta de una información más concreta para poder defenderse.

Dijo también, que esta situación golpeó las finanzas del municipio, porque se tenía que dar prioridad en atender a la ciudadanía que en ese entonces a diario sumaban más casos de contagios, sin embargo explicó que poco a poco fueron saliendo de esta crisis y que ahora tienen mayor conocimiento para protegerse de ello.

Finalmente, reconoció que por esta situación algunos trabajos se retrasaron debido a la pandemia, sin embargo comentó que en este año se esta trabajando al máximo para sacar los trabajos adelante, al igual que la de este año, que también ve un panorama complicado debido al proceso electoral, pero sostuvo que pese a esta situación los trabajos tanto en la cabecera municipal como en las comunidades saldrán adelante para culminar de manera positiva esta administración.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario