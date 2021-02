Eligen remodelación de Malecón Víctor Bravo Ahuja, como primer obra del Presupuesto Participativo 2021 en Tuxtepec

-Gana con el voto de 4 mil 598 contribuyentes.

-El Presidente Municipal refrenda compromiso del 40 % de subsidio durante el mes de Febrero.

Tuxtepec, Oaxaca.- En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Tuxtepec, llevó a cabo el conteo de votos emitidos por contribuyentes de impuestos municipales respecto al primer proyecto a realizarse a través del Programa Presupuesto Participativo, del cual, informó el Presidente Municipal resultó ganadora la Remodelación del Malecón “Dr. Víctor Bravo Ahuja” con 4 mil 598 votos; de acuerdo al procedimiento este proyecto pasará a la Dirección de Obras Públicas para su análisis y proyección ejecutiva, posteriormente los concejales se reunirán para aprobar el recurso que se aplicará en la ejecución de esta obra y así dar cumplimiento a la decisión ciudadana.

Por segundo año consecutivo y tras un minucioso conteo las boletas depositadas por contribuyentes en urnas de los tres módulos de captación de impuestos predial, limpia pública y alcantarillado, el Gobierno Municipal ha promovido la participación cada vez mayor de mujeres y hombres con decisiones vinculadas con el progreso de la infraestructura urbana e imagen de la ciudad, teniendo como resultado este mes de enero la emisión de un total de 20 mil 920 votos distribuidos en 7 proyectos.

El alcalde municipal detalló que el primer lugar con 4 mil 598 votos el proyecto para la Remodelación del Malecón “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, el segundo lugar con 4 mil 019 la construcción del Parque Lineal “Matamoros” en la calle Matamoros entre Libertad y Carranza y tercer lugar la Rehabilitación del Mercado “Avante” con 4 mil 015 votos.

El quinto lugar correspondió al proyecto de Remodelación del Parque “Miguel Hidalgo” de la colonia La Piragua al obtener 3 mil 173 votos, sexto lugar la Remodelación del Parque “Jesús Carranza con 1 mil 920, sexto lugar para la Remodelación del parque “Ruinas del Castillo” con 1 mil 824 y el séptimo lugar lo ocupó la Remodelación de Parque “Cincuentenario” que se ubica en el bulevar “Manuel Ávila Camacho” esquina con Roberto Colorado.

Refrendó su compromiso para que todo Febrero se mantenga el subsidio del 40 % y los contribuyentes continúen emitiendo su voto entre los 6 proyectos restantes, los cuales mantendrán el número de sufragios obtenidos en esta primera ronda; será al final de este mes que se realice un nuevo cómputo para conocer el segundo y último proyecto ganador.

Abundó que el “Presupuesto Participativo 2021” es una realidad que los ciudadanos hacen posible al contribuir de manera responsable con sus obligaciones, fortalecer las finanzas y ayudar a mejorar servicios, efectuar obras y construir una nueva historia para su municipio.

