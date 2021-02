Defensores de Tuxtepec, siguen denunciando contaminación en muro boulevard

–Piden a las autoridades municipales hacer su trabajo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más en redes sociales, los llamados Defensores del muro boulevard denunciaron que sigue la contaminación en este espacio, además exigieron a las autoridades hacer su trabajo.

El “basurero clandestino”, como lo llamaron lo ubicaron en el muro boulevard Francisco Fernández Arteaga, esquina con la calle Agustín Lara, además argumentan en “es la misma persona que tiene invadido parte del muro, con un negocio en construcción”.

Aseguran que a pesar de las denuncias que han hecho siguen tirando escombro y basura en ese punto, y que al platicar con esta persona, les informó que “que tiene “palanca” con la autoridad municipal y que por eso no le hacen nada y que no lo quitarán de ese punto”, dice parte de esta queja en redes sociales.

Pidieron a las autoridades competentes, especialmente a las de ecología y medio ambiente, que realicen un recorrido para que vean la contaminación que está en este muro boulevard, y les reiteraron hacer su trabajo.

No es la primera vez que estos defensores del muro boulevard, denuncian este tipo de actos, ya en varias ocasiones lo han hecho además se han encargado de reforestar este espacio, además en su momento aplaudieron que ya van 3 detención que han hecho por contaminar el muro.

