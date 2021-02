Cuatro morenistas se disputan candidatura a la presidencia de Tuxtepec; conócelos

-Los cuatro ya habían externado su interés en participar en esta contienda electoral.

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Son cuatro los morenistas que se registraron en este proceso interno, para ser la o el candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec, por este partido político.

El plazo inició el pasado jueves y el primero en anunciar su registro en redes sociales fue el Diputado Local Irineo Molina Espinoza, posteriormente lo anunciaron Francisco Niño, Laura Estrada y Eduardo Ximenez, los 4 ya habían externado en reiteradas ocasiones sus aspiraciones.

Irineo Molina Espinoza, ha sido dos veces presidente municipal de San José Chiltepec lugar de donde es originario, fue Diputado Local por el Distrito 03 del 2016-2018, actualmente es Diputado Federal por el Distrito 01.

Francisco Niño ya ha buscado la presidencia Municipal de Tuxtepec, en el 2016 fue candidato por la coalición PAN-PRD-PT y posteriormente ingresó a las filas de morena, el último cargo en el que se desempeño fue Delegado Regional de Liconsa en la Cuenca.

Laura Estrada Mauro, inició su actividad política dentro de este partido, ha participado en 2 elecciones, la primera fue en año 2016 cuando buscó la diputación local por este distrito 02 y perdió, posteriormente en el 2018 volvió a participar y ganó la diputación.

Eduardo Ximenez, participó en el proceso electoral del 2016 como candidato independiente, y ahora se registró por Morena, como uno de los precandidatos a buscar la presidencia municipal.

El proceso de registro al interior de este partido, concluyó este domingo y posteriormente a través de una encuesta se va a elegir al abanderado para el próximo proceso electoral.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario