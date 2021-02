Crece disputa por candidatura de presidencia de Tuxtepec por Morena, surge un quinto aspirante

-El ex perredista Nahúm Osorio también se registró en busca de la presidencia municipal .

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes se dieron a conocer más nombres de aspirantes a la candidatura de Tuxtepec, por Morena, hasta hace unas horas eran cuatro los que se disputaban la candidatura, pero se dio a conocer que también se registró Nahúm Osorio.

El transportista Nahúm Osorio, dijo que se registró y que serpa el pueblo el que va a decidir a quién va a apoyar “queremos ser parte de las propuesta del Presidente de la República”, dijo, al momento de dar a conocer su registro.

Nahúm Osorio fue dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD) en Tuxtepec, organización perredista y a diferencia de los otros aspirantes a la presidencia municipal, él nunca externó sus intenciones por participar como precandidato.

Ahora se suma a los 4 que se registraron que son Irineo Molina Espinoza, posteriormente lo anunciaron Francisco Niño, Laura Estrada y Eduardo Ximenez, los 4 ya habían externado en reiteradas ocasiones sus aspiraciones.

El proceso de registro al interior de este partido, concluyó este domingo y posteriormente a través de una encuesta se va a elegir al abanderado para el próximo proceso electoral.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario