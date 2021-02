Convoca Gobierno de Oaxaca a actuar con responsabilidad para disminuir la cadena de contagios por COVID-19

-Se tienen registrados 748 casos activos, y durante la semana del 31 de enero al 6 de febrero, el promedio de nuevos casos por día fue de 204.

-Desde el pasado 17 de enero, la ocupación hospitalaria global ha permanecido por arriba del 60%. Exhortan a permanecer en casa y evitar asistir a reuniones masivas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de febrero de 2021. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó al pueblo de Oaxaca que se ha estabilizado el número de contagios por COVID-19 en la entidad, luego del incremento que se registró en días pasados y que derivó en la saturación de alrededor de 20 hospitales.

El Mandatario Oaxaqueño señaló que la entidad continúa en Semáforo Naranja y que su gobierno seguirá implementando las acciones para reducir este número de contagios; no obstante, pidió a las y los oaxaqueños reforzar las medidas de seguridad e higiene como el uso del cubrebocas -desde la barbilla hasta la nariz de manera permanente-; lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.

Especialmente recomendó quedarse en casa y evitar salir lo menos posible. “Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos”, afirmó.

En su oportunidad, el subdirector general de Innovación de Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, hizo un llamado a las autoridades municipales para que se abstengan de realizar, con motivo de las festividades del mes de febrero, cualquier reunión o celebración que pueda poner en riesgo la salud y la vida de las y los oaxaqueños.

“Está demostrado que el virus se propaga a través de las secreciones como la saliva, mediante el contacto directo con personas infectadas, a través de la boca o nariz, al toser, estornudas, hablar, resoplar, cantar y gritar”, explicó, al tiempo de aseverar que existe el antecedente de localidades que hicieron caso omiso y a pesar de las recomendaciones de la autoridad sanitaria, decidieron realizar sus fiestas o reuniones y, como consecuencia enfrentaron brotes de COVID-19 en su comunidad.

El subdirector general de Innovación de Calidad de los SSO agregó que, desde el pasado 17 de enero, la ocupación hospitalaria global ha permanecido por arriba del 60%; detalló que la Jurisdicción Sanitaria número de los Valles Centrales, desde el 16 de enero se encuentra por arriba del 70%; la del Istmo se mantiene por encima del 50% desde el 19 de enero; al igual que la de Tuxtepec desde el 6 de enero.

Añadió que la Jurisdicción de la Mixteca registra una ocupación también superior al 50% desde el 20 de enero; la de la Costa registra un 60% desde el 14 de enero; y la Sierra una ocupación por encima del 15%.

Resaltó que desde el primer caso registrado en el mes de marzo de 2020 y hasta el 6 de febrero de este año, en Oaxaca se han reportado 36 mil 498 casos de COVID-19; de los cuales, 33 mil 121 se han recuperado y lamentablemente dos mil 629 han fallecido.

Asimismo –dijo- se tienen registrados 748 casos activos, y durante la semana del 31 de enero al 6 de febrero, el promedio de nuevos casos por día fue de 204 y así como de 14 defunciones diarias.

Finalmente, y ante la llegada de las precampañas de partidos políticos, Héctor Matus Santiago hizo un llamado a las y los dirigentes de los partidos políticos, precadidatos, coordinadores de precampañas y ciudadanía en general, a actuar de manera responsable y evitar reuniones multitudinarias. “Solo actuando con responsabilidad podemos disminuir la cadena de contagios”, dijo.

