Congreso posterga otra comparecencia más, ahora fue la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña

-Las dependencias pendientes de comparecer son SEMOVI, Administración y Economía



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Congreso del Estado suspendió de última hora la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña Ana Vásquez Colmenares ante la Comisión de Igualdad de Género, con esta suman cuatro las dependencias que han sido postergadas.



La información que proporcionaron algunos legisladores es que esta suspensión se debió a un tema de salud y no dieron más detalles sobre ello, la comparecencia será reprogramada aunque no se dio a conocer una fecha probable.



Esta suspensión se suma a las de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), a la de la Secretaría de Administración, a la Secretaría de las Artes y Culturas de Oaxaca (SECULTA) y a la Secretaría de Economía, mismas que ya han sido reprogramadas, en el caso de SEMOVI y SECULTA será el jueves once de febrero y la Secretaría de Finanzas el lunes 15 de febrero.

