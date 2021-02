Ahora por Morena, dos ex perredistas se disputan candidatura a la diputación local por el 02

-Lucia Mora Morales y Rubén Bracamontes, dieron a conocer este lunes su registro para la contienda electoral

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes se dio a conocer que dos ex perredistas se registraron como precandidatos a la Diputación Local por el Distrito 02, estos son Lucia Mora Morales y hace unas horas Rubén Bracamontes Pérez confirmó su registro.

Rubén Bracamontes, es ex perredista, fue dirigente del Comité Municipal de este partido hace 10 años aproximadamente, cuando Tuxtepec era gobernado por este instituto político, luego tras algunas diferencias en el PRD se alejó de la política.

Ahora al igual que Lucia Mora Morales, ambos van a buscar ser el candidato a la Diputación local por este Distrito 02, la ex sindico Hacendaria, también estuvo en las filas del PRD.

En entrevista Bracamontes Pérez dijo que están a espera de la selección del candidato y esperan que las encuestas se realicen de manera correcta al momento de elegir a los candidatos de la Diputación local.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario