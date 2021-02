Pugna Legislatura oaxaqueña por los derechos electorales de mujeres trans

San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de febrero de 2021.- A fin de proteger los derechos electorales de mujeres cisgénero y transgénero, así como de evitar simulaciones de identidad de género, el Congreso Local exhortó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), emitir lineamientos necesarios en esta materia.

Esta representación popular solicitó al Organismo Público Local Electoral (OPLE), garantizar la autoadcripción calificada de la identidad de género, como mecanismo para salvaguardar el derecho a acceder a los cargos de elección popular.

Asimismo, evitar que las autoridades impongan a una mujer transgénero requisitos excesivos, injustificados y desproporcionados para ser postuladas a una candidatura.

En este sentido, el Poder Legislativo recordó a la autoridad electoral que, de las reformas aprobadas por esta Soberanía en materia de identidad de género, se le otorgó una herramienta legal a las personas que se autoadscriban a un género con el que se sientan identificadas, lo que sin duda les dará certeza jurídica.

Es preciso recordar que con fecha 28 de agosto del 2019, mediante decreto 771, fue aprobada una reforma que regula la identidad de género en el Código Civil para el Estado de Oaxaca, misma que fue publicada con fecha 5 de octubre del mismo año en el Periódico Oficial del Estado, por lo que se cuenta con un marco jurídico que garantice sus derechos.

El punto de acuerdo fue impulsado por la diputada Hilda Graciela Pérez Luis, dictaminado por las Comisiones permanentes Unidas de Democracia y Participación Ciudadana, y de Igualdad de Género, y aprobado por esta Soberanía.

