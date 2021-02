Paco Niño se registra por MORENA; para contender a la presidencia de Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo alrededor del medio día en conferencia de prensa, Francisco Niño Hernández, anunció que se registró por MORENA para contender a la presidencia municipal de Tuxtepec.

La convocatoria emitida por el partido cierra este domingo y hasta el momento, son cuatro los aspirantes que contendrán en el proceso interno, el cual será decidido a través de encuestas.

Por su parte Paco Niño, señaló que después de un análisis profundo en el tema personal y con su equipo de trabajo, decidió registrarse para contender por la presidencia de su municipio “en donde nací, en donde crecí y en donde seguramente voy a morir” enfatizó.

Así también dijo que de ser el abanderado lo hará con mucho amor y profesionalismo, cómo se ha dirigido en toda su carrera política.

Comentarios

