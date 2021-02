Exhortan los SSO a municipios evitar fiestas y reuniones con motivo del día del amor y la amistad

-La institución también hace un llamado a Partidos Políticos para evitar reuniones masivas durante precampañas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de febrero de 2021.- Ante la negativa de algunos municipios de la entidad de sumarse a la estrategia de prevención implementada por el sector, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hacen nuevamente un exhorto a las autoridades abstenerse de realizar fiestas o reuniones que puedan poner en riesgo la salud y la vida de las y los oaxaqueños.

Al corte del día de hoy Oaxaca registra 36 mil 264 casos acumulados por COVID-19, y mantiene un promedio diario de 200 nuevos casos confirmados, por su parte la ocupación hospitalaria en la entidad, registra el día de hoy el 64.5% de ocupación.

Pese a ello, algunos municipios y agencias de la entidad continúan invitando a la población a acudir a fiestas, bailes, eventos deportivos, concursos o reuniones con motivo de festividades del mes de febrero.

Tal es el caso de Cacahuatlán, Mazatlán Villa de Flores, que ha invitado a sus habitantes a un baile con motivo del día del amor y la amistad, así como Tamazulapam del Espíritu Santo que también organiza una fiesta con el mismo motivo según reportes ciudadanos; en tanto que la comunidad de Bajos de Chila tiene programado un concurso de canto para el próximo 11 de febrero, mientras que el pasado 1 de febrero realizó una carrera ciclista y atlética con motivo de la Feria Anual en Honor a San Isidro Labrador.

Al corte epidemiológico del día de hoy Cacahuatlán, Mazatlán Villa de Flores registra cinco casos confirmados de los cuales tres se han recuperado y dos aún son casos activos; en la comunidad de Bajos de Chila se han registrado 26 casos confirmados, una defunción y tenemos un caso activo.

Cabe mencionar que en el mes de mayo se registró en el Municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo un brote de 13 contagios entre el personal de salud, lo que provocó el cierre de la unidad medica de esta localidad durante cuatro semanas. Actualmente en Tamazulapam del Espíritu Santo se han registrado 33 casos confirmados, 30 recuperados y tres defunciones. Ante tal escenario, los SSO exhortan a la población de estas localidades y comunidades cercanas no acudir a este tipo de reuniones.

Aunado a ello, y con la llegada de las precampañas, los Servicios de Salud de Oaxaca ha recibido el reporte de actos masivos en distintas localidades de la entidad, tal es el caso de Matías Romero en cuya localidad se realizó un acto masivo sin respetar las medidas sanitarias. En dicha comunidad se tiene el registro de 165 casos confirmados, 19 defunciones y actualmente registra dos casos activos de COVID-19

Por lo anterior, solicitamos a las y los dirigentes de partidos políticos, precandidatos, coordinadores de precampañas y ciudadanía en general actuar responsablemente y evitar reuniones multitudinarias.

Está demostrado que el virus se propaga a través de las secreciones como la saliva, mediante el contacto directo o cercano con personas infectadas a través de la boca o nariz al: toser, estornudar, hablar, resoplar y principalmente cantar y gritar como se pretende hacer en este tipo de eventos, dónde las gotas de saliva alcanzan una mayor distancia y el virus permanece en el aire.

Existe el antecedente de localidades que han hecho caso omiso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y decidieron realizar sus fiestas o reuniones, y como consecuencia enfrentaron brotes de COVID-19 en su comunidad.

Finalmente, la institución hace un llamado a la ciudadanía, institutos políticos, así como a las autoridades municipales, asumir su responsabilidad individual y colectiva para frenar la propagación de contagios en nuestro estado.

