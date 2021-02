Carta Aclaratoria: Familia de fallecido en Teotitlán, niega que haya muerto por covid19

-Mediante el acta de defunción informa que murió por un cáncer de páncreas.

Redacción

Tuxtepec,Oaxaca.- Mediante una carta dirigida a la dirección de este medio de comunicación, la familia de una persona fallecida en el municipio de Teotitlán, quien pidió no publicar sus nombres ni apellidos, negó que su familiar haya muerto por covid19 y envió a la redacción una fotografía de un acta de defunción donde señala que murió de cáncer de páncreas.

La familia hizo llegar este documento tras la publicación de un video titulado “El baile en San Juan del Río Choapam que provocó un brote de covid”. En dicho video en el segundo 0:30 indica “una banda de música oriunda de la comunidad, viajó al municipio de Teotitlán en la cañada oaxaqueña para participar en los servicios funerarios de una persona originaria de San Juan del Río que perdió la vida, al parecer por covid en ese municipio”

Por ello esta familia quien vive en ese municipio -y que pidieron no revelar sus nombres- se sintieron aludidas en el video y como derecho de réplica solicitaron a la dirección de este medio publicar el siguiente texto sin revelar su identidad:

NOTA DE REPLICA AL VIDEO DIFUNDIDO POR CANAL TVBUS NOTICIAS:

“Ante la falta de información señalada en el video publicado por este medio Canal TVBUS noticias, la familia de la persona fallecida en el Municipio de Teotitlán de Flores Magón, aclara enérgicamente a este medio que el deceso de su familiar fue a causa de un cáncer terminal de páncreas (fundamentado en el acta de defunción), que venía padeciendo desde dos años atrás desmintiendo categóricamente que no fue por covid 19, como mal intencionadamente lo expresan y lo dejan ver en el video, con imágenes que no corresponden al ataúd del difunto ni a su casa. Efectivamente la banda de viento del pueblo de San Juan del Río, asistió al funeral a Teotitlán, en dicho velorio se tomaron las medidas sanitarias pertinentes supervisadas por el Municipio (Espacio abierto, uso de cubrebocas, gel, tapete y líquido sanitizante) aclarando que también durante las 2 primeras semanas posterior al funeral, ninguno de los asistentes de esta comunidad presentó síntomas referentes al COVID19, consideramos que es muy irresponsable señalar que el contagio se dio en este evento, cuando claramente se observa que desafortunadamente en el baile multitudinario no existieron las medidas sanitarias adecuadas y donde acudieron personas de diferentes partes del país y del extranjero y hubo excesiva aglomeración de personas.

Exhortando que en lugar de buscar culpables, tenemos que ser solidarios y empáticos con quienes han perdido a un familiar por las causas que sean y evitar noticias amarillistas que alimentan el morbo y representan una falta de respeto a los deudos, enfocándonos a buscar una solución para apoyar a la población y de manera conjunta salir del problema que nos aqueja mundialmente.”

A este escrito la familia adjuntó una copia del acta de defunción de la persona fallecida, misma que también publicamos en esta misma nota.

RESPUESTA DE LA REDACCIÓN DE TVBUS

1.- En el video publicado no se señala a ninguna persona como culpable de un brote, y en el caso específico de la persona fallecida en Teotitlán no se afirma que murió por covid-19 y tampoco se proporciona su nombre.

2.- La información publicada en el video, es información que el equipo de reporteros de tvbus obtuvo de personas que viven y son oriundas de la comunidad de San Juan del Río, Choapam, y que al igual que la familia que hoy nos solicita su réplica, pidieron no revelar sus nombres ni sus identidades. Es decir la información publicada está basada en relatos y entrevistas con personas de la comunidad que vivieron el brote de covid, por lo que le hemos dado el valor testimonial y periodístico necesario, tal y como ahora se lo damos al documento que nos envían desde Teotitlán, respetando en ambos casos la secrecía de los nombres de las fuentes.

3.- Las imágenes que acompañan el video son ilustrativas, como generalmente se usan en cualquier producción audiovisual. Y precisamente no se utilizan imágenes reales para guardar la identidad de los involucrados.

4.- La publicación de TVBUS, como la de otro medios estatales y nacionales, no busca el amarillismo, ni culpar, ni señalar a nadie, sino busca contar la historia de un desafortunado momento en esa comunidad que ha provocado que muchas personas enfermen y lamentablemente otras más pierdan la vida. Creemos firmemente que la publicación de casos de este tipo, sirven a la sociedad para que voltee a ver lo que debemos y no debemos hacer en esta pandemia que a todos nos ha afectado y nos ha generado como sociedad mucho daño.

5.- Nunca ha sido nuestra intención ofender o señalar a alguien de una situación tan compleja como la pandemia por el coronavirus, si alguien se ha sentido ofendido por nuestra publicación ofrecemos una disculpa, aclarando que en todo momento nuestro interés es periodístico entendido éste como la publicación de hechos que alerten a la sociedad ante los problemas que vivimos.

6.- Consideramos que enfermarse o perder la vida por covid19 no es un delito, no debe ser un hecho que avergüence a nadie, y mucho menos debe ser un motivo para culpar, señalar o agredir físicamente a una persona, familia o sociedad. Lamentablemente en muchas ciudades, colonias, comunidades y pueblos, eso ha pasado y por ello cientos, tal vez miles de personas tienen miedo a decir que padecen o padecieron la enfermedad, cuando precisamente avisar que alguien la tiene ayuda mucho a evitar mas contagios.

7.- Como medio de comunicación estamos comprometidos a escuchar a nuestras fuentes, a nuestras audiencias y a nuestros lectores y seguiremos trabajando en ese sentido como lo hemos hecho durante más de 15 años de existencia.

Atentamente

Dirección General TVBUS

