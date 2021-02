Abre IEEPO convocatoria para la selección de Asesores Externos Especializados en la enseñanza de inglés

-Como lo ha instruido el Gobernador del Estado, el Director General del IEEPO impulsa acciones para la formación integral del alumnado.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de febrero de 2021.- Con el objetivo de fortalecer la enseñanza del idioma inglés, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita y convoca a docentes egresados de instituciones educativas de nivel superior con validez oficial, a participar en el proceso de selección de Asesores Externos Especializados en la enseñanza de la Lengua Extranjera (inglés) para escolares de nivel preescolar y primaria de escuelas públicas del estado.

Como lo ha instruido el Gobernador del Estado, el Director General del IEEPO impulsa acciones encaminadas a que las y los estudiantes oaxaqueños de educación básica cuenten con una formación completa y accedan a servicios educativos en el dominio del idioma inglés.

De acuerdo con el perfil requerido, establecido en la convocatoria emitida a través de la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Inglés (Proni), las y los interesados deben contar con título de nivel licenciatura o estudios superiores en área de enseñanza, educación, pedagogía o área afín y experiencia en enseñanza en la educación básica comprobable mínimo de tres años.

Así también, certificación del nivel del idioma mínimo un novel por encima del Ciclo que impartirá de acuerdo al MCER: Ciclo I y II: B1, y Ciclo III: B2, conocimiento de los últimos planes y programas de estudio que se han implementado en Educación Básica y dominio del enfoque de enseñanza del programa de estudio vigente de la asignatura lengua extranjera inglés, basado en prácticas sociales del lenguaje.

Para el caso de los profesionistas que han participado previamente en el programa, deberán renovar la documentación requerida y haber cumplido con aspectos como la entrega en tiempo y forma de planeaciones de trabajo y portafolios de evidencias; reportes y evaluaciones así como haber asistido a reuniones, talleres, cursos y certificaciones.

La entrega de la documentación requerida será únicamente en formato digital, al correo [email protected] y la convocatoria se cerrará hasta que las vacantes se cubran. Para mayor información y requisitos, las y los interesados pueden consultar la página web institucional del IEEPO desde el enlace: www.oaxaca.gob.mx/ieepo, en el apartado de convocatorias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario