Van alrededor de 5 negocios cerrados en Tuxtepec, en este 2021

-Los comerciantes no han recibido apoyos por parte de alguno de los 3 niveles de gobierno

Tuxtepec, Oaxaca.- A poco más de un mes que lleva este 2021, ya se ven algunas cortinas cerradas en el centro de Tuxtepec y a decir del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el municipio Jorge Osorio, ya cerraron entre 4 y 5 comercios.

El año pasado, en Tuxtepec cerraron más de 200 cortinas, la mayoría de pequeñas y medianas empresas locales, y en este año ya son unos 5 comercios que cerraron, tras no repuntar ventas y sobre todo no poder pagar la nómina.

Aunque estos pequeños negocios que ya cerraron no son afiliados a cámara, el panorama que se espera será similar al 2020, ya que hasta el momento los 3 niveles de gobierno no han impulsado estrategias para reactivar la economía, o bien para condonar algunos impuestos a los pequeños comerciantes.



Explicó el representante de este sector, que en su momento se acercaron con el presidente municipal Noé Ramírez Chávez, para informarle de que en otras administraciones se hacía un convenio para otorgar descuentos en el pago de impuestos, sin embargo se ha firmado; en cuanto al gobierno federal, dijo que se autorizarán prestamos de 25 mil pesos, lo que considero como algo absurdo debido a que ese recurso no serviría para reativar las empresas locales.

El comercio de este municipio, que es el segundo más importante del estado, ha sido uno de los más golpeados en los últimos meses, ya que en abril se ordenó el cierre de los negocios no indispensables y lo que provocó que no sobrevivieran a esta pandemia, ya que además de pagar renta, también los impuestos y nómina provocaron que cerraran de manera definitiva.

