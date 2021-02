Por desinterés de rectoría, anuncia STEUABJO movilización para el lunes ocho de febrero

-Tienen contemplado tomar Ciudad Universitaria el lunes de siete de la mañana a ocho de la noche

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Síndicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) llevó a cambio una reunión en la que acordaron tomar Ciudad Universitaria de siete de la mañana a ocho de la noche, los sindicalizados se manifestarán frente a la entrada de rectoría, ahí darán una conferencia de prensa a las diez de la mañana para dar a conocer su posicionamiento.

El comité de huelga tuvo una reunión este viernes y ahí acordaron llevar a cabo esta movilización ante el desinterés de la administración de las autoridades, universitarias por el Rector Eduardo Bautista Martínez y del Gobernador del Estado Alejandro Murat para dar solución a su pliego de demandas, en la conferencia de prensa mencionaron que habrá presencia de ex secretarios generales del STEUABJO.

Cabe recordar que la Máxima Casa de Estudios, fue notificada sobre la prórroga del emplazamiento a huelga, aprobada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), dicho emplazamiento es para el 23 de febrero.

