Por Covid, Ixtlán cierra sus accesos

-La medida será del seis al catorce de febrero

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El ayuntamiento de Ixtlán de Juárez determinó cerrar sus accesos a visitantes y a las personas que acudan a asuntos no oficiales, para proteger a la población ante un posible brote de contagios de Covid, la medida entrará en vigor este seis de febrero y terminará el domingo 14 de febrero, en caso de alguna emergencia de salud el ingreso se dará de manera inmediata.

Las autoridades municipales y de las agencias tendrán acceso para que puedan desempeñar sus funciones, también se permitirá el acceso a los adultos mayores de manera controlada, para que puedan cobrar sus apoyos, en caso de que alguien tenga que ingresar al municipio por alguna necesidad, se deberá notificar con anticipación a la autoridad federal.

Asimismo se informó que los filtros sanitarios en la carretera a Zoogocho y sobre la carretera 175 se mantienen en operación, por lo que los choferes del transporte público solo podrán detenerse a cargar combustible, quedando prohibido realizar cualquier o otro tipo de actividad, incluso no se permitirán el el ascenso y descenso de pasaje, el uso del cubrebocas en la población es obligatorio y se sancionará a quienes no acaten las medidas de prevención sanitarias.

Finalmente la autoridad municipal pide que esta información sea difundida con el objetivo de salvaguardar la salud de los habitantes del municipio y de las comunidades vecinas.

