Pese a pandemia, mínima deserción en Tecnológico de Tuxtepec

-El Subdirector Académico señaló que han implementado estrategias para evitar que los estudiantes se den de baja en esta pandemia

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Aunque se esperaba una baja considerable en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, a causa de la pandemia, el Subdirector académico Julián Kuri Mar, señaló sí tuvieron deserción pero mínima a lo que se esperaba, ya que solo fue del 5%.

Explicó que actualmente la plantilla estudiantil es de 2, 950 alumnos y que hace un año era de 3, 086, por lo que reiteró que a nivel general el decremento es del 5%, “nuestro descenso no ha sido tan significativo, es de menos del 5%”, reiteró.

Agregó que los estudiantes que se dieron de baja en los primeros meses del año pasado, esto es en el semestre enero-junio, fueron los mismos que se reinscribieron en este semestre, además de que les permitieron algunas bajas temporales por cuestiones de salud, económicas y otras más, lo que ayuda a que los estudiantes regresen posteriormente.

El Subdirector Académico señaló que han implementado estrategias para evitar que los estudiantes se den de baja en esta pandemia, por lo que buscan dar facilidades a los estudiantes en este ciclo escolar en los casos en donde no tienen acceso a internet tienen problemas, además de que se apoya de las diversas plataformas digitales o diversas herramientas para que continúen sus estudios.

Pero además, dijo que una vez que se permitan las clases presenciales, mediantes grupos pequeños se enfocarán en los estudiantes que están más atrasados y que necesitan asesorías y con esto, se normalicen con el resto del grupo.

