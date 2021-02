Gremio cultural de Tuxtepec trabaja en agenda para impulsar proyectos

-Buscan desarrollar actividades de interés para los tuxtepecanos y de promoción cultural de la región

-Las propuestas se entregarán a las futuras nuevas autoridades

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Promotores de los distintos sectores culturales en Tuxtepec se reunieron para trabajar en la creación de una agenda que les permita fortalecer, impulsar y preservar la cultura y tradición del municipio, ante una dispersión de la cultura y olvido de las autoridades.

En este primer encuentro del año, realizado este jueves en la Museo Casa Verde, asistieron representantes y difusores de la música, danza, pintura, artes plásticas y arte contemporáneo, quienes intercambiaron ideas y expusieron diversas alternativas para el desarrollo actividades es esos rubros.

La actividad fue encabeza por el promotor cultural y escrito, Tomas García Hernández, quien destacó que en Tuxtepec, como en sus municipios vecinos, existen grandes talentos, pero no encuentran las vías para su desarrollo.

Señaló que desafortunadamente el apoyo por parre de las autoridades en los últimos años ha sido nulo para este sector de la cultura, el cual desde hace varios años se sostiene del trabajo de los colectivos y promotores independientes.

García Hernández indicó que entre los temas de mayor de interés que proponen es busca promoción y rescate de las lenguas maternas de las culturas indígenas que residen en la región como lo son la Chinanteca y Mazateca.

De igual importancia son las expresiones sotaventinas que forman parte de las fiestas y tradiciones de la zona.

La meta de este proyecto es para el 2028, cuando se cumplan 100 años de la fundación de Tuxtepec y para cuando se espera tener una base más sólida sobre la cultura en este municipio, donde la participación de la sociedad será fundamental.

Se espera que estas propuestas puedan ser entregadas a las futuras autoridades municipales, en busca de un compromiso real para que se apoye el desarrollo de las diversas actividades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario