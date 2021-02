Extreman medidas para contener repunte de contagios de Covid en Juchitán

-El cabildo aprobó la suspensión de fiestas, campañas políticas, venta de alcohol, se multará y encarcelará a quienes organicen fiestas, actos político o religiosos.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza aprobó extremar las medidas de prevención sanitarias para contener el repunte de contagios de Covid así como de muertes por esta enfermedad, estas medidas entraron en vigor este cinco de febrero.

El cabildo determinó imponer sanciones de hasta cinco mil pesos y arresto por 48 horas a las personas que organicen fiestas, actos políticos, actos masivos, ya sean religiosos o sociales, asimismo se informa que el mobiliario de fiestas o eventos masivos, como estands, sillas, mesas, hieleras, equipos de audio, instrumentos musicales y demás, serán retenidos y resguardados en la Comisaría de Seguridad Pública, hasta que los dueños firmen un compromiso de respetar las medidas, en caso de reincidencia, serán nuevamente detenidos y se aplicará una multa de hasta 500 salarios mínimos.

En lo que se refiere al comercio en general, el horario será de ocho de la mañana a ocho de la noche de lunes a viernes, mientras que el sábado y domingo deberán permanecer cerrados, también deben cumplir de manera estricta las medidas sanitarias como el uso obligatorio del cubrebocas, guardar la sana distancia y el uso constante de gel con alcohol, los establecimientos que no cubran con estas recomendaciones, serán acreedoras a una multa de hasta 500 salarios mínimos y la suspensión de sus actividades en caso de reincidencia.

Los restaurantes y negocios que se dediquen a la venta de alimentos preparados, abrirán los siete días de la semana, dando servicio en la modalidad “para llevar” y servicio a domicilio, las personas que anden en la vía pública que no porten el cubrebocas o no guarden la sana distancia, serán detenidos por cinco horas y deberán pagar una multa de 500 pesos, en caso de que se les arreste en estado de ebriedad, el arresto será de 48 horas y la multa de mil 500 pesos.

Y es que los bares y cantinas continuarán cerrados y seguirá suspendida la venta de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento, por ello se advirtió a los choferes que en caso de ser sorprendidos surtiendo este tipo de productos, serán sancionados con un arresto de 48 horas y deberán pagar una multa de 5 mil pesos, la mercancía será retenida y resguardada en una bodega y el vehículo se enviará al encierro oficial.

En el transporte público en la modalidad de urbano, se utilizarán los asientos de manera escalonada, mientras que los mototaxis solo podrán llevar 3 pasajeros y los mototaxis 2, en las unidades todos los usuarios y el chofer deberán portar el cubrebocas, las unidades deberán ser sanitizadas de manera frecuente y quedan prohibido los servicios de viajes a otras ciudades del país.

Los deportes de contacto continuarán suspendidos, el acordonamiento del centro histórico se mantiene, así como los filtros sanitarios en las entradas oriente y poniente de la ciudad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario