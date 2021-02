En lo que va de febrero, se confirman 14 casos nuevos de covid en la Cuenca

-Se reporta una defunción en esta semana, ya suman 294 confirmadas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado 1 de febrero a la fecha, los casos de covid siguen aumentando en la región de la Cuenca del Papaloapan, siendo 14 los casos nuevos, y la mayoría de éstos se reporta en Tuxtepec.

Las estadísticas proporcionadas por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) señalan que el pasado 1 de febrero, se tenían en la región 2 248 casos confirmados, y en el corte de este jueves se reportan ya 2 262 casos, siendo 14 los que sumaron en estos 4 días.

Es Tuxtepec, el municipio que reportó 10 de estos 14 casos, ya que al inicio de la semana tenía 1 712 y este jueves reportó 1 722; en los otros municipios en donde se han confirmado casos esta primera semana de febrero es en Loma Bonita y Santiago choapam, 2 en cada uno de éstos.

Aunado a estos casos confirmados, actualmente se tiene 24 casos activos, 19 en el municipio de Tuxtepec, 2 más en Loma Bonita, 2 en Santiago Choapam y 1 en Acatlán. Estos casos activos han incrementado en el transcurso de esta primera semana de febrero debido a que solo se tenían 20.

Así como han aumentado los casos, se tiene el reporte de una defunción en la región de la Cuenca, siendo ya 294 las que se han reportado desde el inicio de la pandemia.

