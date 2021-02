En 20 años casos de cáncer se incrementarán hasta en 60 por ciento: Centro estatal de oncología y radioterapia de Oaxaca

-Además podría haber más de diez millones de muertes, esto de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- En las próximas dos décadas los casos de cáncer se podrían incrementar hasta en un sesenta por ciento, esto de acuerdo a las cifras que dio a conocer la Organización Panamericana de la salud, así lo dio a conocer el Director general del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia de Oaxaca Kennet Humberto Ramírez Vásquez.

Detalló que la Organización Panamericana de la salud informó que durante el 2020 alrededor de un millón 400 mil personas murieron a consecuencia del cáncer, mientras que se diagnosticar más de 4 millones de casos en el mismo periodo, tan solo en América latina, es por esto que se estima que en dos décadas los casos de cáncer se incrementen hasta en un 60 por ciento.

Asimismo el número de muertes podría llegar a diez millones de personas, situación que afectará de manera considerable a todo el sistema de salud en los países de ingresos bajos como América latina y desde luego a México y al estado de Oaxaca.

Tan solo en el Centro Estatal de Oncología, se atendieron en 2019 quinientos cincuenta y cinco primeros casos, de estos 156 fueron de cáncer de mama y 122 de cáncer cérvico uterino, mientras que en el 2020, estos 156 pacientes detectados en 2019 se les sigue atendiendo, en lo que se refiere a las pacientes con cáncer cérvico uterino disminuyó a 92 y hubo 542 casos de primera vez.

En el caso de las mujeres, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de cólon y el cáncer cérvico uterino, son los que representan el mayor número de casos y fallecimientos, en el aso de Oaxaca el cáncer de mama y cérvico uterino ocupan los dos primeros lugares, en lo que se refiere a lo hombres, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de cólon, cáncer de hígado y el cáncer de vejiga son los que registran más casos y muertes.

Ramírez Vásquez comentó que si los casos se detectan en etapas iniciales, el pronóstico de supervivencia es del 85 por ciento, en el caso de las localmente avanzadas pueden tener un 45 por ciento a cinco años, señaló que en etapas más avanzadas la supervivencia era de menos un año y ahora el pronóstico es superior al año.

La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) celebran el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer,​ con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario