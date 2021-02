Contabilizan 221 casos positivos de COVID-19 en 70 municipios

-Al corte de este jueves se tienen acumulados 35 mil 900 casos y dos mil 592 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 04 de febrero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), exhortan a la población y las autoridades municipales a evitar cualquier fiesta, reunión o acto que aglomere personas, esto para prevenir la propagación y contagio por COVID-19, ya que la pandemia sigue activa.

Y es que al corte de este jueves 4 de febrero, se han registrado 221 casos positivos a COVID-19, que suman 35 mil 900 acumulados en toda la entidad.

El Coordinador de Planeación de la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, Juan Carlos Contreras Santiago, informó que se han notificado 56 mil 896 casos, de los cuales 16 mil 287 han sido negativos, cuatro mil 709 son sospechosos, 32 mil 736 se han recuperado y lamentablemente se reportan 10 decesos, que suman dos mil 592.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 24 mil 851 casos confirmados y mil 393 defunciones, Istmo dos mil 977 y 412 defunciones, Mixteca dos mil 789 y 227 defunciones, Tuxtepec dos mil 262 y 294 defunciones, Costa mil 781 y 165 defunciones y la Sierra mil 240 y 101 defunciones.

Sostuvo que los 221 casos nuevos afectan a 70 municipios, siendo los que mayor número presentan el de Oaxaca de Juárez con 69, Santa Lucía del Camino 17, Villa de Zaachila nueve, Santa Cruz Xoxocotlán siete, San Sebastián Tutla y Santa Cruz Huatulco seis cada uno, el resto cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Contreras Santiago dijo que hay 572 casos activos, siendo la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales la que registra 371, Costa 64, Mixteca 62, Istmo 37, Tuxtepec 24 y la Sierra 14.

De las dos mil 592 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 197, 590 y 380 respectivamente. Por sexo, mil 697 son hombres y 895 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria de los días 3 y 4 de febrero, se registran 26 nuevos hospitalizados, hay 403 camas ocupadas y 240 disponibles de un total de 643; 16 hospitales están al 100% de ocupación, lo que representa un 62.7% global.

Mencionó que hay seis centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: el Hospital general de zona 1 del IMSS, Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General Doctor “Aurelio Valdivieso”, Centro de Salud Urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, hizo la invitación a la población a continuar con las medidas sanitarias como el uso correcto de cubrebocas (cubra nariz, boca y barbilla), aplicar la sana distancia y lavado de manos con agua y jabón, a fin de evitar que las familias sean afectadas por la enfermedad del COVID-19.

