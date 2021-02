Concluye IEEPO Diplomado Interinstitucional en Educación Inicial y Gestión de Instituciones

-Con la representación del director general, la titular de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar, realizó la entrega simbólica de reconocimientos a las y los participantes.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de febrero de 2021.- Un grupo de 142 docentes de educación inicial concluyó el “Diplomado Interinstitucional en Educación Inicial y Gestión de Instituciones”, impartido por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), como parte de las estrategias que la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa promueve para fomentar la educación integral y cuidados de niñas y niños, desde el nacimiento.

Con la representación del director general del IEEPO, la titular de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar realizó la entrega simbólica de reconocimientos a las y los participantes, que durante tres meses se actualizaron en temas como la importancia de los ambientes de aprendizaje, la lactancia materna, el cuidado y afecto que se debe brindar a los menores de edad en sus primeros años de vida.

Organizado a través del Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI), para la capacitación especializada se contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la autorización y registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de un colegiado de 15 universidades, dentro de ellas, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).

En el marco de la entrega de reconocimientos, realizada con apego a las medidas sanitarias decretadas, la titular de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar explicó que el objetivo principal del diplomado fue brindar a las y los docentes una profesionalización de alto nivel que permita elevar la calidad educativa en la entidad, en este caso en la educación inicial, la cual requiere de docentes especializados.

Por su parte, profesores participantes reconocieron que la educación de niñas y niños en su infancia, es una prioridad, además de que el Programa de Educación Inicial, considera a las madres y padres de familia como agentes educativos, por lo que en sintonía con los Centros de Atención Infantil (CAI) establecen y logran una crianza compartida.

En este sentido, coordinador del área de pedagogía del Centro de Atención Infantil (CAI) 1 “Guadalupe Hinojosa”, comentó que el diplomado le permitió conocer nuevas herramientas que pueden ser compartidas en colectivo y también con las madres y padres de familia para cambiar el paradigma que se tiene sobre la educación inicial.

También Cintia Hernández Pacheco, encargada del área pedagógica de la misma institución educativa indicó que la educación de la niñez se trata de un trabajo colaborativo entre agentes educativos, madres y padres de familia, que coadyuve a generar ambientes favorables donde niñas y niños tengan la posibilidad de adquirir y desarrollar todas las funciones necesarias para enfrentar su futura enseñanza escolar.



