Cierre de negocios en Salina Cruz será voluntario, afirma edil

Oaxaca, Oaxaca.- Los comercios del municipio de Salina Cruz podrán abrir este fin de semana, a diferencia de lo que se había dispuesto el fin de semana pasado, el gobierno municipal pidió a la población que continúen respetando los acuerdos que tomen las autoridades municipales, con el objetivo de que no haya un incremento en los contagios de Covid.

El Presidente Municipal Juan Carlos Atecas Altamirano informó que se pretende hacer una fase de prueba este sábado y domingo, para así no afectar al sector empresarial de Salina Cruz con la restricción de horario a los negocios, señaló que con orden y disposición de población y autoridades se puede establecer un mecanismo eficiente.

El edil mencionó que no tuvo sentido haber cerrado el comercio en su totalidad el pasado fin de semana, pues el lunes se registró una aglomeración de personas en las tiendas comerciales y mercados, por ello es que decidieron hacer esta prueba piloto, en caso de que no haya resultados favorables, el lunes estarían analizando tomar nuevas medidas.

En lo que se refiere a los centros comerciales y tiendas de autoservicio, que abran todas las cajas, para evitar que se hagan largas filas y así evitar de cierta forma aglomeraciones al interior de estas empresas, esta medida fue bien vista por parte de la población en las redes sociales.

Sin embargo piden al edil que se tomen medidas más estrictas como sancionar a las personas que no cumplan con las medidas de prevención, además manifestaron su preocupación ante la posible llegada de personas del municipio de Tehuantepec durante el fin de semana, pues en ese municipio los comercios permanecerán cerrados.

