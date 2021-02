Busca Segalmex continuar comercialización de maíz pese a veda electoral

-Ante la necesidad del alimento, las autoridades analizan todas las posibilidades para continúa con la actividad sin caer en un delito electoral



Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca;- El jefe Operativo de las oficinas de la Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), Bernardo Arturo Mortera Virgen, informó que existe la posibilidad de que en los próximos meses la comercialización de maiz con pequeños productores de la región se detenga a causa de la veda electoral.

Y es que apuntó que aun se sigue analizando hasta que punto podrían llegar sin necesidad de caer en un delito electoral tal y como se lo hiciera saber la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE), ante la cercanía del proceso electoral, sin embargo detalló que es imposible detener estas actividades, ya que se trata de alimentación que se destina a las tiendas Liconsas para las subsistencia de las familias de escasos recursos

Por lo que explicó, que ya los altos mandos de esta Institución están tomando cartas en el asunto para saber hasta donde se puede llegar sin necesidad de caer en un delito, reiterando que el maíz es un alimento básico que llega a todos los hogares del país.

Por otro lado, también comentó que existe la posibilidad de aperturar otros 10 centros de acopio en el Estado, que se podría ubicar en el corredor Transísmico y otros 2 en la cuenca del Papaloapan, esto luego de que la Delegada Nancy Ortiz, hiciera esta propuesta a través del área planeación, precios de Garantía y Estímulos de la SEGALMEX para que otros productores puedan ser beneficiados con este progreso Gobierno Federal.

Mencionó además, que es de vital importancia seguir comercializando con los pequeños productores, pues indicó que en la actualidad Oaxaca presenta un déficit de producción de más de 200 mil toneladas, por lo que dijo que es necesario contribuir con ese sector para ir disminuyendo ese déficit que actualmente presenta la entidad.

De esta manera aprovechó para invitar a los productores que aún sienten desconfianza con este programa que se sumen en este nueva zafra y así también a las familias Oaxaqueñas a que consuman los granos que se dan en la región y así aprovechar los subsidios que ofrece el gobierno en beneficio de los más necesitados.

