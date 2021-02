Surge tercer contendiente para la presidencia de Oaxaca por Morena: Javier Vazquez

-Hasta el momento es el único que ha informado públicamente de su registro

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Surge un tercer contendiente en Morena por la candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez con el registro de Javier Vásquez Ortiz, quien mencionó que su registro lo hizo el pasado 31 de enero, un día después de que fue emitida la convocatoria, dicha convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos a Diputados Locales y ayuntamientos para el estado de Oaxaca, vence el próximo siete de febrero.

Hasta el momento Javier Vasquez Ortiz es el único que ha manifestado de manera pública su registro, en el caso del edil Oswaldo García Jarquín que busca la reelección, dijo que haría válido su derecho, aunque no se ha ido a registrar, en lo que se refiere a Jesús Romero, tampoco ha informado que ya se haya registrado en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Vasquez Ortiz señaló que la capital oaxaqueña es muy importante y trascendental en el desarrollo del estado, de ahí el interés de participar en esta contienda electora y buscar ser el abanderado de Morena por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, señaló que así como hay un proyecto alternativo de nación, también se puede hacer lo mismo en la ciudad capital.

Asimismo indicó que se debe aprovechar el apoyo que está dando el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca y hay que canalizarlo a la ciudad de Oaxaca, para que la cuarta transformación sea una realizad en la capital y en la entidad.

Vásquez Ortiz comentó que en caso de que no se le llegue a dar la candidatura, no fomentará el divisionismo, por consiguiente pidió lo mismo a los demás precandidatos, en caso de que salga vencedor en el método de selección de la candidatura.

Javier Vásquez Ortiz es militante de Morena, aunque se ha mantenido lejos de los reflectores, se ha dedicado más a ejercer su profesión que es el de Ingeniero Civil, inclusive en la actualidad es Presidente del Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles A.C. y del Movimiento de Atención Social por Oaxaca A.C.

