Secretario de la Contraloría en Oaxaca, evade preguntas sobre temas de corrupción en comparecencia

-Diputados señalan que hay avances en transparencia, pero no en combate a la corrupción

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental José Ángel Díaz Navarro, evadió los cuestionamientos que le hicieron los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, a pesar de que los legisladores, evidenciaron los altos índices de corrupción en Oaxaca.

Pese a estos señalamientos, Díaz Navarro aseguró que en el 2020 se cumplieron todas las metas, incluso dijo que gracias a la estrategia “Gobierno eficaz”, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, Oaxaca escaló tres lugares a nivel nacional dentro del índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal.

Señaló que han trabajado de manera permanente para mejorar y fortalecer la coordinación institucional con los órganos responsables de realizar auditorías gubernamentales, esto dijo que se han logrado la aclaración y solventación de más de mil trescientos millones de pesos que observó la Auditoría Superior de la Federación.

El Presidente de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción Fredie Delfín Avendaño, cuestionó sobre los resultados de los trabajos que se hicieron del proyecto del CityBus, mismo que a la fecha no ha iniciado operaciones.

Por su parte el Diputado César Morales Niño cuestionó sobre el recurso que se le dio a las empresas para las obras de reconstrucción en el istmo de Tehuantepec, si ya se recuperó dicho recurso o qué ha sucedido con relación a dicho tema.

La Diputada Laura Estrada Mauro, pidió información al Secretario de la Contraloría sobre el destino de los recursos que fueron etiquetados para la rehabilitación de escuelas dañadas por los sismos de 2017 en Tuxtepec, así como de los 14 millones de pesos destinados al centro de salud de San Bartolo, que a la fecha no se ha construido, a pesar de que se etiquetó dicho recurso y se demolió el anterior edificio.

Sobre estos temas reconoció que hubo empresas que no cumplieron con el compromiso, mismas que están denunciadas ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, además dijo que por la pandemia se pausaron varias actividades.

