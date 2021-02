Se registran 343 casos nuevos de COVID-19 y 21 decesos. La pandemia continúa: SSO

-Valles Centrales contabiliza 24 mil 689 casos confirmados y mil 386 defunciones, Istmo dos mil 967 y 412 muertes, Mixteca dos mil 777 y 226 decesos, Tuxtepec dos mil 257 y 293 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de febrero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que al corte de este miércoles 03 de febrero, se han registrado 343 casos nuevos de COVID-19, que suman 35 mil 679 acumulados.

Se han notificado 56 mil 489 casos, de los cuales 16 mil 247 son negativos, hay cuatro mil 563 sospechosos, 32 mil 520 se han recuperado. Lamentablemente se contabilizan 21 decesos, que suman dos mil 582 acumulados.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 24 mil 689 casos confirmados y mil 386 defunciones, Istmo dos mil 967 y 412 muertes, Mixteca dos mil 777 y 226 decesos, Tuxtepec dos mil 257 y 293 defunciones, Costa mil 761 y 165 muertes y la Sierra mil 228 casos y 100 decesos.

Los 343 casos nuevos se han registrado en 97 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el que mayor número con 88, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y Miahuatlán de Porfirio Díaz 18 cada uno, Salina Cruz 13, Santa María Atzompa y Huajuapan de León 10 cada uno, el resto cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Asimismo hay 577 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno registra 355, Mixteca 81, Costa 57, Istmo 45, Tuxtepec 21, y la Sierra 18.

De las dos mil 582 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y de 60 a 64 años con mil 194, 587 y 379 respectivamente. Por sexo, mil 694 son hombres y 888 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, en los días 2 y 3 de febrero se han registrado 36 nuevos hospitalizados, 410 camas están ocupadas, hay 232 disponibles de un total de 642, lo que representa un 63.9% global, y 17 hospitales están al 100%.

Por lo anterior, se convoca a la población continuar con las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas de forma correcta, aplicar la sana distancia y realizar el lavado de manos frecuentemente; la pandemia aún continua, no se debe bajar la guardia.

Por tu salud y la de los demás cuídate y cuídanos.

