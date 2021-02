Se registra Irineo Molina, en el proceso interno para buscar la presidencia de Tuxtepec

-La convocatoria cierra el próximo domingo, y posteriormente a través de un encuesta se van a elegir.

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves se registró para contender en el proceso interno de MORENA, en busca de la Presidencia Municipal de Tuxtepec, el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza.

A través de un video en facebook, el Diputado dijo que con este registro participará en la elección interna, en donde hay otros aspirantes más como Laura Estrada, Lalo Ximenez, así como Paco Niño.

Con un mensaje breve, agradeció a quienes lo han apoyado “a los nacidos aquí en Tuxtepec, pero también a los miles de ciudadanos que así como yo, decidieron quedarse a vivir a esta gran ciudad que ha sido generosa con todos”.

También solicitó el apoyo a los militantes de MORENA, y con esto reiteró que la Cuarta Transformación se haga presente en Tuxtepec.

La convocatoria abrió este jueves y cierra el próximo domingo, posteriormente a través de una encuesta se va a elegir al abanderado que buscará la presidencia municipal de Tuxtepec, a través de este partido político.

Horas antes de este registro, el municipio amaneció con volantes en contra del Diputado Federal Irineo Molina.

