Pueblos en Valle Nacional se aferran a los filtros para evitar al Covid-19

-El cierre de sus accesos “les ha salvado la vida”, mencionan los habitantes al no registrar ningún caso de contagios en sus comunidades

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- A casi un año de la contingencia por Covid-19 en nuestro país, tres pueblos del municipio de San Juan Bautista Valle Nacional están libres del virus.

Ante la llegada del Covid en nuestra entidad, las comunidades como Rancho Grande, Cerro Mirador y San Mateo Yetla de Valle Nacional cerraron sus puertas a los ajenos y desde entonces se mantienen firmes en sus medidas de higiene contra el virus que ha matado a millones de personas en México y miles en Oaxaca.



Cerraron sus puertas a los ajenos y los de adentro adoptaron nuevas de higiene, tratando de salvar su estilo de vida, sus vidas, pero nadie baja la guardia.

Las leyes de Usos y Costumbres fueron fundamentales para adoptar estas medidas a través de sus asambleas.

TvBus Televisión constató la situación en estas comunidades, e incluso para nuestra llegada se cumplieron con estrictas medidas de seguridad, pues se deben respetar estos filtros sanitarios.



En el caso de la comunidad de Rancho Grande, un pueblo con alrededor de 180 habitantes, en la montaña de la zona chinanteca a 800 metros sobre el nivel del mar, han decidido permanecer en su “bunker”.

El Agente de Policía de ese lugar, Leonardo Fercano Hernández, apuntó que los acuerdos en esta comunidad deben ser respetados por el resto de la ciudadanía, pues de eso depende la salud y la vida de sus habitantes.

Sus propios pobladores saben que salir de la comunidad también implica una responsabilidad sanitaria, por lo que las salidas se han limitado.

La crisis económica también se ha quedado fuera, pues a pesar que su población se ha reconocido como un destino ecoturístico, su gente ha sabido sobrellevar su vida diaria.



El agente municipal aseguró que esto se debe a que son una comunidad sustentable, con productores de café, de miel, vainilla y artesanas textiles, que saben vivir del campo.

Una vez que pase la pandemia, Rancho Grande estará listo para recibir de nueva cuenta a sus turistas, quienes se encantan con verdes paisajes, un mirador que alcanza a la presa Miguel Alemán; con el aroma del café recién tostado, la vainilla y la miel; de admirar hermosas orquídeas y auténticos huipiles de la región chinanteca.

Por su cuenta, la comunidad de San Mateo Yetla no baja la guardia a pesar que en las últimas semanas ha sido tolerante con el paso de proveedores para abastecer de insumos a los pequeños negocios y hogares de la población, indicó el agente Rufino López Pérez.

El Consejo de Vigilancia de esa comunidad representado por Venancio García, reconoció que su localidad sí ha resentido la ausencia del turismo en su centro ecoturístico, también cerrado, pero saben, que en estos tiempos de pandemia lo más importante es proteger la salud de sus familiares.

Cerro Mirador es otra de las agencias con este tipo de medidas, pues también están preocupados por la salud de su población.

La guardia ante el Covid-19 sigue firme en estas comunidades, que cualquier caso en la cabecera municipal lo toman en serio para aplicar sus medidas de higiene, pues no desean que nadie entre ellos enferme y mucho menos, muera.

