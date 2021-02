Motociclistas colocan botes de basura en parque lineal del muro en Tuxtepec

-Los jóvenes actuaron en empatía con el medio ambiente y de contribuir de forma desinteresada con una mejor imagen de su municipio

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Un grupo de jóvenes motociclistas tuxtepecanos, colocaron contenedores de basura sobre el punto “Parque Lineal” del muro boulevard “Francisco Fernández Arteaga”, uno de los sitios donde se carecen de contenedores y de forma recurrente se ha reportado abandono de basura.

La noche de este 3 de febrero los jóvenes instalaron cuatro tambos que rehabilitaron como botes de basura, mismos que fueron sujetados para evitar que sean robados.

Los jóvenes, como ciudadanos de este municipio, decidieron “poner su granito de arena” para que Tuxtepec tenga una mejor imagen, pues de manera constante este punto, que supuestamente es para el disfrute de los ciudadanos, se ha visto con las mesas llenas de desechos de comida y platos desechables.

Como ocurrió hace algunos días, cuando el cronista oficial del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y ex Director de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, Sabino Pérez, denunció el desagradable hecho del abandono de los residuos en una de las mesas del parque.

Estos chicos buscaron la solución a los reclamos que decenas de ciudadanos realizaron sobre la falta de contenedores de basura.

Los jóvenes motociclistas, aclararon que esta acción es de forma desinteresada, sin fines de lucros o políticos, pues sólo es para mejorar la imagen del muro y evitar se convierta en un basurero.

