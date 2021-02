Logra UGOCP, beneficios médicos para agremiados

– La gestión fue realizada por líder nacional Héctor Montes Parra.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El líder nacional de la organización UGOCP Ing. Margarito Montes Parra, Héctor Montes Parra, logró una importante gestión para sus agremiados, ya que a partir de este día tendrán descuentos médicos en una clínica particular.

La clínica Fentanez ofrecerá precios especiales a los agremiados de la UGOCP Ing. Margarito Montes Parra en las consultas médicas generales, pero también en especialidades como pediatría, ginecología, odontología.

Así como en intervenciones quirúrgicas, partos o cesárea., también en el área de laboratorio y muchos servicios médicos más.

Todos estos beneficios, los podrán gozar los agremiados, y serán validos presentando la credencial de la organización.

Lo que se busca es que los agremiados, que en su mayoría son de escasos recursos tengan derecho a la salud con descuentos en estos servicios médicos.

