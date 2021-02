IEEPO presente en el ‘Boot Camp “Todos Conectados Conalep 2021”

-El director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, felicitó esta iniciativa que en la modalidad a distancia acerca a las y los estudiantes opciones para su formación académica futura.

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de febrero de 2021.- Con el objetivo de promover mejores oportunidades de estudio en la educación media superior y dar a conocer a estudiantes de tercer año de secundaria opciones para continuar su formación en la modalidad técnica, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, participó en el inicio del Boot Camp TCC “Todos Conectados Conalep 2021”.

En el encuentro virtual, presidido por el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Enrique Ku Herrera, y que reunió a autoridades educativas de las 32 entidades del país, así como a 320 alumnas y alumnos representantes de Secundarias, se destacó la importancia que tiene esta institución en la formación de los profesionales técnicos, por lo que se presentó la oferta educativa con la que cuenta y los programas para el ingreso.

El Director General del IEEPO, felicitó esta iniciativa que permite en la modalidad a distancia acercar a las y los estudiantes a un programa de asesoramiento dirigido a diferentes áreas de su interés y al mismo tiempo ayudarlos a tomar la mejor decisión acerca de su formación académica futura o de alguna actividad en específico.

En el Boot Camp TCC “Todos Conectados Conalep 2021”, mediante juegos, retos y diversión, el Conalep acerca y orienta la vocación de los estudiantes a las alternativas educativas que ofrece esta institución y se vuelvan de su interés. Las sesiones se pueden seguir en el canal de youtube en la liga: https://www.youtube.com/channel/UCAqZiNqMPSaSDRARZxkKJ4Q.

El proyecto cuenta con una estructura innovadora, en la que se prevé la asistencia de alumnas y alumnos líderes del Sistema Conalep, orientadores, personal de Vinculación de planteles, directores y orientadores de escuelas secundarias, en un entorno virtual amigable, en el que los alumnos sean el centro de esta experiencia.

En la sesión de apertura, estuvo presente la directora general de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marlene Mendoza Gonzalez, en representación de subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica.

