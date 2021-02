“Guerreros Tuxtepecanos”, sin poder botear a causa de la pandemia

-En estos meses han realizado pocas actividades y por lo tanto, han recabado pocos recursos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La pandemia también afectó a los integrantes de “Guerreros Tuxtepecanos”, quienes no han podido realizar boteos, o bien algunas otras actividades para seguir obteniendo recursos, para solventar los gastos que tienen los padres de los menores con leucemia.

La Presidenta de la Fundación Mayra Sánchez, dijo que actualmente son 6 los guerreros que están dentro de este pequeño grupo, y en los últimos meses la situación de las familias de estos pequeños, se ha complicado.

Por viaje, los padres gastan entre mil a 1, 500 pesos y dentro de “Guerreros Tuxtepecanos”, tienen a una menor que viaja cada semana, por lo que piden ayuda para seguir solventando los gastos que se van presentando.

En el marco del Día Mundial contra el cáncer, reiteró que la pandemia, además complicó que cuenten con su acta constitutiva ya que les hacen falta más de 4 mil pesos para realizar los trámites y con esto, poder ayudar a más menores, no solo de Tuxtepec, si no de la Cuenca del Papaloapan y del estado.

El próximo fin de semana, dijo que van a estar en un evento en el parque Hidalgo, vendiendo diferentes productos y con esto lo que recaben, van a ir juntando para el acta constitutiva.

“Guerreros Tuxtepecanos”, surgió hace más de un año con la finalidad de obtener recursos para ir solventando los gastos, que hacen los padres de familia, cada vez que sus hijos acuden a las quimioterapias.

FOTO: Archivo

