Entregan Licencias de Funcionamiento 2021 a comercios en Loma Bonita

-Con tus contribuciones desarrollas a tu municipio.

Comunicado

Loma Bonita, Oaxaca.- El personal de la regiduría de comercio hace entrega de Licencias de Funcionamiento a las empresas y negocios del municipio de Loma Bonita, que han cumplido con sus respectivas contribuciones municipales correspondientes al periodo 2021, para funcionar de manera correcta y en apego a las disposiciones de la ley orgánica municipal.

Por este medio se les hace una invitación a las empresas o negocios que aún no han hecho sus pagos, puedan acudir a la dirección de comercio para solicitar el importe de su contribución y cumplir las disposiciones municipales, recordando que todo pago se realiza a través del área de ingresos municipales otorgándole su recibo oficial.

Comentarios

