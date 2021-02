Ejecutan al presidente municipal de Chahuites Oaxaca

-Hasta el momento se desconocen el móvil del crimen.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este jueves fue ejecutado el Presidente Municipal de Chahuites, Oaxaca Leobardo Ramos, los hechos se registraron en la colonia San Antonio cuando conducía su camioneta.

El cuerpo del ahora extinto edil quedó dentro de la camioneta que conducía y presenta varios impactos por arma de fuego, hasta el momento se desconocen el móvil del crimen.

Minutos más tarde llegaron elementos de la Policía Estatal y de la Vicefiscalía de la región del Istmo de Tehuantepec, quienes han montado un operativo para la búsqueda y localización de los autores materiales de estos hechos.

El municipio de Chahuites se ubica en la región de Istmo de Tehuantepec, cerca del límite con el estado de Chiapas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario