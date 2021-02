Asegura Fiscalía de Oaxaca, camión con mercancía robada en San Jacinto Amilpas

-Agentes Estatales de Investigación, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, catearon un inmueble ubicado sobre riberas del Río Atoyac, donde aseguraron centenares de mercancía con reporte de robo y un inhibidor de señal.

Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de febrero de 2021.- En un golpe contundente a la delincuencia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), coordinó y ejecutó un cateo en un predio ubicado en jurisdicción de San Jacinto Amilpas, logrando asegurar un tracto camión con reporte de robo vigente, así como cajas de ropa, aparatos de línea blanca, motocicletas y cuatrimotos, propiedad de la empresa Coppel, además de un inhibidor de señal.

La acción fue ejecutada por la Institución de procuración de justicia -a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales- en un predio ubicado en inmediaciones de la colonia Los Pinos del referido municipio, dando cumplimiento a la orden de cateo asentada en el cuadernillo de antecedentes 008/2021. En dicho cateo se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Producto del cateo, Agentes Estatales de Investigación aseguraron un tracto camión, marca Freightliner que cuenta con reporte de robo vigente; centenares de cajas de zapatos y bolsas de mano, juguetes, ventiladores, diversos aparatos de línea blanca, colchones, muebles, electrodomésticos, motocicletas y cuatrimotos, así como un inhibidor de señal con antenas, entre otros artículos.

Los vehículos y objetos asegurados fueron puestos de forma inmediata a disposición del Ministerio Público de la FGEO.

A través de estas acciones, la Fiscalía General combate frontal e ininterrumpidamente la delincuencia, garantizando justicia a las empresas que son perjudicadas por estos delitos.

