Abre inscripciones 2021 el Taller de Artes Plásticas “Rufino Tamayo”

-Se impartirán, a distancia, las las disciplinas de pintura, dibujo, grabado, litografía, escultura, y cerámica.

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de febrero de 2021.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), a través del Taller de Artes Plásticas “Rufino Tamayo”, inicio el proceso de inscripción 2021 -en modalidad a distancia-, en las disciplinas de pintura, dibujo, grabado, litografía, escultura, y cerámica.



El director del Taller de Artes Plásticas, Moisés García Nava, destacó que en este año las inscripciones se realizarán de forma atípica debido a la pandemia derivada por el COVID-19, cuyas actividades se realizarán de manera virtual.



En ese sentido, informó que las y los interesados deberán contar con los siguientes requisitos: ser mayores de 16 años, copia de identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir, etc.), copia de comprobante de domicilio, comprobante de pago de inscripción, el cual deberá solicitarse a través del correo: [email protected] con nombre completo y el taller a cursar.

García Nava, subrayó que el de Artes Plásticas “Rufino Tamayo”, es una institución de formación y producción artística no escolarizada, con reconocimiento nacional e internacional, por su trayectoria se ha consolidado como el semillero de artistas que han alcanzado renombre en las artes de Oaxaca.



Destacó que cuenta con más de 45 años de experiencia ofreciendo propuestas dirigidas a el público en general, así como artistas con trayectoria interesados en experimentar o mejorar técnicamente, poniendo a su disposición, asesorías, instalaciones profesionales, prensas, hornos y herramientas especializadas.



Esta institución cumple la función de incrementar los conocimientos técnicos de artistas principiantes, intermedios y avanzados, estimulando la producción, generar el diálogo entre creadores; a la vez que promueve las obras de las y los estudiantes en las exposiciones colectivas o individuales organizadas por la misma y que en el 2020 se realizaron a distancia.

