16 de febrero, iniciará aplicación de vacuna anti covid a mayores de 60 años en Oaxaca de Juárez

-El edil capitalino se adelantó al gobierno del estado para dar a conocer la información.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El 16 de febrero iniciará la aplicación de la vacuna anti covid a personas mayores de sesenta años en la ciudad de Oaxaca de Juárez, esto de acuerdo a información de la delegación regional de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, así lo anunció el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín.

La aplicación de la vacuna será voluntaria y los interesados deberán inscribirse en la página de internet www.mivacuna.salud.gob.mx el edil pidió paciencia por la alta demanda que tendrá, por ello dijo que pueden acudir a los centros integradores de la Secretaría de Bienestar Federal ubicados en las agencias de Pueblo Nuevo, Santa Rosa, Viguera, San Martín Mexicapam, Guadalupe Victoria, Donaji y próximamente en Candiani.

Cabe mencionar que previo a la aplicación de la vacuna se realiza un cuestionario médico para detectar la condición física que impidan la aplicación de la dosis, la vacuna que se estará aplicando será la Spuntnik V de origen ruso, misma que consiste en una sola aplicación y no de dos como el caso de la vacuna Pfizer-Biontech.

En los próximos días se estará dando a conocer cuáles serán los puntos en dónde se estará aplicando la vacuna a los adultos mayores de sesenta años, por ello se pide a la población que esté al pendiente de la información que den a conocer las dependencias.

