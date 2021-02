Una vez más Antorcha Campesina se manifiesta en Oaxaca, amaga con intensificar protestas

-Exigen la ejecución de 38 años y solución al conflicto entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La organización Antorcha Campesina, se manifestó por enésima ocasión frente a la palacio de gobierno en la capital oaxaqueña, para exigir una vez más solución a sus demandas, mismas que consisten en la ejecución de 38 obras y solución al conflicto que persiste entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec.



El dirigente de la organización en la entidad Dimas Romero, mencionó que estas demandas fueron entregadas hace dos semanas a las autoridades estatales y hasta el momento no se le ha dado atención, asimismo dio a conocer que el gobierno federal dejó de ejercer más de 31 millones de pesos en el sistema de salud durante la actual pandemia por Covid.



Por su parte señalaron que el gobierno del estado dejó de recibir alrededor de 27 millones de pesos para el sistema de salud, lo cual ha afectado a la población más vulnerable, quienes no tienen los recursos suficientes para recibir atención médica, principalmente a quienes se han contagiado de Covid.



Finalmente mencionaron que en caso de no obtener respuesta a sus demandas por parte del gobierno del estado, tienen contemplado una serie de movilizaciones en la ciudad de Oaxaca, para que las autoridades atiendan y den solución a sus demandas.

