Sindicato de la Construcción “para” obra de agua en Tuxtepec para exigir contratación de personal

-Es la segunda ocasión que los agremiados de este sindicato realiza afectaciones en el proceso de la obra de rehabilitación



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Por segunda ocasión en menos de un mes, integrantes del denominado Sindicato de la Construcción de Tuxtepec, se manifestaron y detuvieron los trabajos de la obra de agua potable que se lleva a cabo en el centro de la ciudad.



La obra que se desarrolla sobre la calle Juárez, entre las avenidas 18 de marzo y Carranza, se frenó este miércoles ante la presencia de los inconformes, quienes exigen a la empresa constructora responsable del proyecto, que contrate mano de obra local.



Los trabajadores del ramo de la construcción se quejaron debido a que no fueron tomados en cuenta para tener oportunidad de empleo.



Víctor Soto Fernández, quien se identificó como el dirigente del sindicato, indicó que que en dicha obra solo se cuenta 4 trabajadores de origen Tuxtepecano, siendo foráneos el resto de la plantilla.



Pero en esta ocasión la manifestación provoco el descontento de los vecinos de la calle Juárez, quienes también mostraron su inconformidad contra la acción del sindicato que obstruye la obra.



Los vecinos también exigieron a las autoridades mediar de manera pronta para que los trabajos continúen, y pronto la calle quede liberada, pues una de las desventajas de la obra es que quienes tienen vehículo ya no pueden acceder por la reposición de concreto.



Además señalaron que la obra también lleva atrasos porque también frenan los trabajos cuando las condiciones climáticas no lo permiten y ahora con esta manifestación.

