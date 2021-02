S-35 no atenderá en unidades móviles en Tuxtepec, hasta que no estén equipadas

-Aunque ya tienen camas, falta equiparlas ya que de lo contrario expondrían al personal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Personal Sindicalizado del Hospital General de Tuxtepec, externó que no van a atender en estas unidades Móviles de terapia intensiva avanzada que arribaron al nosocomio, hasta que no se encuentren equipadas como se debe, ya que no pondrán en riesgo al personal.

El Delegado Sindicato de la Sección 35 del SNTSA del Hospital General en Tuxtepec Marco Antonio Hernández explicó que a mediados de enero llegaron 2 de estas unidades al Hospital, y que en los próximos días llegará otra unidad de cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), dirigida a los pacientes pediátricos, sin embargo aún no se echan a andar las otras.

Estas unidades solo tienen camas, no cuentan con monitores, ventiladores, “no tienen bombas de infusión, no tienen lo adecuado para dar la atención a pacientes con covid”, agregó, “se supone que cada unidad debe de contar con 20 trabajadores entre enfermería médicos, camilleros, personal que va a tomar las muestra y no tenemos ese personal, una postura de esta sección es que no vamos a exponer a los trabajadores”.

Reiteró que al gobierno lo que quiere es que haya una atención de calidad y no de calidad, cosa que no quieren hacer ellos ya que no cuentan con lo necesario, y lo que incluye el personal.

Las dos primeras unidades llegaron el pasado 11 de enero, sin embargo a más de 20 días, aún no se ponen en marcha, a pesar de que actualmente se requieren de éstas.

