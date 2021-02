Presidente de Cuilápam confunde fecha de muerte de Vicente Guerrero, dice que fue en 1983

-Vicente Guerrero fue asesinado en el municipio de Cuilápam de Guerrero el 14 de febrero de 1831



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Cuilápam de Guerrero Diego de la Cruz, confundió la muerte de Vicente Guerrero, al decir que fue asesinado el 14 de febrero de 1983, cuando el año en que fue muerto el caudillo de la independencia de México fue en 1831, diez años después de la consumación de la guerra de independencia.



El edil comentó que al momento no se tiene confirmada la asistencia del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al municipio de Cuilápam de Guerrero, debido a que el mandatario nacional se encuentra en aislamiento, luego de dar positivo a Covid en días pasados.



Agregó que en los próximos días habrá una reunión con personal del gobierno federal para analizar las opciones de que el Presidente López Obrador pueda asistir a este municipio de la región de los valles centrales, en dónde fue asesinado el caudillo de la independencia el 14 de febrero de 1831.



El edil de Cuilápam de Guerrero comentó que se espera que para el 14 de febrero se pueda contar con la presencia del mandatario nacional, así como del ejército mexicano y del Gobernador Alejandro Murat en el aniversario número 190 de la muerte de Vicente Guerrero, dicho evento se llevará a cabo en el monumento al caudillo de la independencia.



Dentro del programa se tiene contemplada una guardia de honor, presentar una ofrenda floral y un acto cívico, cuidando en todo momento afirmó las medidas sanitarias para evitar algún contagio de Covid en el municipio.

