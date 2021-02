Pobladores de Santiago Choapam, reconocen irresponsabilidad al no tomar medidas contra el covid

-Suman 13 casos confirmados, así como 4 defunciones, 2 de la cuales son confirmadas



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el baile que se realizó el pasado 6 de enero en la comunidad de San Juan del Río, perteneciente a Santiago Choapam, habitantes de esta comunidad señalan que fueron irresponsables al no tomar todas las medidas necesarias contra el covid.



Uno de los habitantes de la comunidad, dijo “que aceptemos todos nuestra irresponsabilidad, porque si hubiéramos mostrado responsabilidad esto no llegaría hasta esto, no estuviéramos en estos extremos ahorita, no decimos que no hubiera estado sucediendo, hubiera estado sucediendo pero no al grado en el que nos está afectado ahorita”.



Agradeció además al personal de la Jurisdicción Sanitaria número 3 por acudir a realizar las pruebas de covid, ya que este miércoles se hicieron otras 20 pruebas más, resultando solo 1 persona positiva a este virus, con los que suman hasta el momento 13 positivos, ya que 12 que se confirmaron la semana pasada.



Hasta el momento se han realizado 70 pruebas, así mismo se han reportado hasta este martes 4 defunciones, 2 confirmadas a covid y 2 más como sospechosas ya que presentaban los síntomas; además hay 3 pacientes hospitalizados en Tuxtepec, 2 en el Hospital y uno más en el IMSS.



A pesar de que solo se han confirmado 13 personas positivas a covid, fue el Presidente Municipal de Santiago Choapam, Evergisto Gamboa Díaz, quien a través de un oficio solicitó al gobierno federal apoyo ya que había un promedio de 400 personas infectadas, así como 14 hospitalizados y 10 muertos, por lo que solicitaba médicos, enfermeras, 1000 vacunas, alrededor de 10 tanques de oxigeno, así como vehículos, ambulancias, víveres y despensas.



Santiago Choapam es un municipio que pertenece a la región de la Cuenca del Papalopan y la comunidad de San Juan del Río, cuenta con al menos 1 200 habitantes, y fue en días pasados cuando después de un baile empezaron a reportarse los casos de covid.

