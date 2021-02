Aumentan tarifas en casetas de peaje administradas por CAPUFE

-El aumento es del tres por ciento y entró en vigor este miércoles 3 de febrero

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- A partir de este miércoles el costo de peaje en las casetas que administra Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) subió un tres por ciento, dicho ajuste equivale a la inflación registrada en 2020 y cumple con los requerimientos de servicios en la operación de los tramos carreteros, informó el organismo público descentralizado del gobierno federal.

Las tarifas de las casetas y puentes en el estado de Oaxaca quedaron de la siguiente manera, de acuerdo a la información publicada en la página oficial de CAPUFE:



Cuacnopalan-Tehuacán motos 23, autos 46

Tehuacán-Miahuatlán motos 16, autos 43

Miahuatlán-Nochixtlán motos 40, autos 80

Miahuatlán-Coixtlahuaca motos 19, autos 39

Nochixtlán-Oaxaca motos 46, autos 93

Nochixtlán-Huitzo motos 39, autos 79

Huitzo-Oaxaca motos 15, autos 30

Salina Cruz-Tehuantepec motos 20, autos 40

Tehuantepec-La Ventosa motos 40, autos 80

Tehuantepec-Ixtepec motos 20, autos 40

Ixtepec-La Ventosa motos 20, autos 40

Puente Papaloapan motos 12, autos 24

Puente Caracol motos 12, autos 24



El resto de las tarifas en la red carretera de todo el país administradas por CAPUFE se pueden consultar en la dirección: https://bit.ly/3cIRy54



El organismo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indicó que por razones de redondeo se tiene una variación en el ajuste específico de la tarifa de cada tipo de vehículo respecto del incremento promedio, explicó que “los recursos recaudados por peaje de las autopistas integradas en la red concesionada, se emplean para cubrir los gastos asociados a la operación y conservación”.

