Ambulantes “echan abajo” operativo doble fila en Tuxtepec

-Los clientes que realicen sus compras podrán tener de 30 a 60 minutos para estacionarse a un costado de los puestos ambulantes



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Comerciantes en la vía pública de Tuxtepec lograron detener el operativo vial que impedía la doble fila, con el objetivo de favorecer la presencia de clientes en la zona centro.



Pese al caos vial que se genera por la presencia de los propios vendedores y los vehículos, los vendedores adheridos a la Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papaloapan (ALCACUP), propusieron a la Policía Vial del Estado y a la Dirección de Comercio del ayuntamiento de Tuxtepec detener el retiro de vehículos porque les estaba generando pérdidas económicas.



En reunión entre la organización y las autoridades, la mañana de este miércoles, se logró un acuerdo en el que establecen que los ciudadanos podrán tener oportunidad a un estacionamiento temporal en doble fila o junto a los puestos ambulantes de entre 30 a 60 minutos, máximo, para que los clientes realicen sus compras, sin ser afectados con una Infracción.



Así lo dio a conocer el Secretario General de ALCACUP, Benjamín Tomas Meza, quien agregó que la Policía Vial se comprometió a disponer de un elemento en cada cruce de importancia, para que también se encargue de exhortar a conductores a no permanecer por más del horario establecido.



Como parte del mejoramiento de la vialidad y tránsito en las principales calles del centro de la ciudad, el gremio de ambulantes coadyuvará en la liberación de espacios para discapacitados llevando a cabo el próximo lunes 7 de febrero acciones de rehabilitación de las rampas para gente que se desplaza en sillas de ruedas, y así refrendar su apoyo en este sector de la población, para poder tener un mejor escenario en movilidad.



Cabe mencionar que esta misma petición sobre el estacionamiento la realizó el sector del comercio formal.

