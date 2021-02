Aglomeración de personas en módulo del INE de Oaxaca

-Además no se respeta la sana distancia

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Largas filas y aglomeración de personas se registra en el módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en la capital oaxaqueña, en el lugar no se está respetando la sana distancia, no se ve a personal del módulo que inviten a las personas para que guarden la distancia mínima de 1.5 metros tal y como lo establecen las reglas sanitarias emitidas por las autoridades de salud.

Esta aglomeración se da luego de que el INE informó que del primero al diez de febrero se atenderían los trámites para la credencial de elector sin cita previa, algunas personas mencionaron que llegaron desde las tres de la mañana para ser atendidos, esta situación también se ha registrado en el módulo de atención ciudadana en el municipio de Tuxtepec.

Asimismo, cabe mencionar que para ingresar al módulo se aplica gel, se toma la temperatura y se sanitiza a los ciudadanos, sin embargo al exterior esta acción no se realiza, lo cual representa un alto riesgo de contagio de Covid.

