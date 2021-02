Tardía respuesta de SSO a brote de Covid en Choapam

– Hasta el momento se reportan 12 personas fallecidas en una semana

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca-. Desde el 26 de enero el gobierno municipal de Santiago Choapam, informó sobre un alarmante brote de contagios de Covid en la comunidad de San Juan del Río, un día después pidieron el apoyo del gobierno federal y estatal, sin embargo la ayuda no ha llegado para atender a las personas que están contagiadas.

La primera instancia en socorrer a esta población fue la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Tuxtepec, quienes llevaron 40 litros de sanitizante, dos galones de alcohol en gel, cubrebocas KN95 y batas desechables para el centro de salud.

Sin embargo en el documento dirigido al Presidente López Obrador y al Gobernador Alejandro Murat, piden que les envíen personal médico y de enfermería, toda vez que el médico y la enfermera del centro de salud dieron positivo a Covid, incluso el edil menciona que él compró tres bombas para las labores de sanitización en la comunidad.

Cabe mencionar que hasta el momento se reportan 12 defunciones de Covid en San Juan del Río Choapam en prácticamente una semana, incluso el edil amenazó con realizar un plantón con personas contagiadas en el zócalo capitalino en caso de que los apoyos de parte de los Servicios de Salud no lleguen.

En un comunicado, los Servicios de Salud menciona que del resultado de las muestras tomadas, 12 pacientes tuvieron diagnóstico positivo, de los cuales dos se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital General de Tuxtepec y uno más en el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a las personas que son atendidas de manera ambulatoria, se mantiene una estricta vigilancia epidemiológica para dar seguimiento a la evolución de la enfermedad.

Ante tal escenario, y luego de que el pasado mes de diciembre la comunidad decidió levantar los filtros comunitarios en la zona para realizar eventos religiosos, los Servicios de Salud de Oaxaca, exhortan a las autoridades de otros municipios de la entidad suspender fiestas, reuniones y eventos masivos de cualquier índole que pudieran poner en riesgo la salud y vida de sus habitantes.

